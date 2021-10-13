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Kırklareli'nde komşu iki ülkenin taş yapıları maketler ile tanıtılıyor

13.10.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde komşu iki ülkenin taş yapıları maketler ile tanıtılıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bulgaristan'ın Haskovo Tarih Müzesi iş birliğinde komşu iki ülkenin tarihi yapılarının tanıtılması amacıyla hazırlanan 3 boyutlu maketlerden oluşan sergi açıldı.

Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı'nın, Kültürel Hazine Evi Projesi kapsamında hazırlanan 20 maket, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda sergilenmeye başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek kuşaklara ortak tarihi mirasın tanıtılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan projelerin önemli olduğunu söyledi.

Şen, sergide her iki ülkenin önemli taş yapılarının maketlerinin bulunduğunu kaydetti.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ise ortak mirasın korunup gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret etti.

Geçmişine ve kültürüne sahip çıkamayan milletlerin büyümesinin imkansız olduğunu vurgulayan Gerenli,"Kültürümüze, geçmişimize muhakkak sahip çıkmalıyız. Bundan sonra da Balkan ortak kültür ve sınırların ötesindeki dostlarımızla kardeşlik ve dostluk içerisinde ilişkilerimizi devam ettirmeyi çok istiyoruz." dedi.

Serginin açılışına Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de katıldı.

Sergi 17 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak.

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