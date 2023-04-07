YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde köpek yavrusunu öldürmekle suçlanan zanlının serbest kalmasına tepki

Kırklareli'nde köpek yavrusunu öldürmekle suçlanan zanlının serbest kalmasına tepki

07.04.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri köpek yavrusunu öldürmekle suçlanan zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Kırklareli Barosu önünde toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri "Yaşam hakkı için adalet", "Hayvan Hakları Yasası hemen", "Birlikte yaşam için adalet" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Ezgi Uvalıoğlu, Köpük adlı köpek yavrusunun dakikalarca şiddet uygulanarak öldürüldüğünü, artık bu tür görüntüleri izlemek istemediklerini söyledi.

Köpük'ü öldürmekle suçlanan zanlının cezalandırılmasını talep ettiklerini ifade eden Uvalıoğlu, "Canice hislerle iki aylık bir yavruyu hayattan koparan bu kişinin tutuklu yargılanmasını istiyoruz." dedi.

OLAY

Tufan Süngü, 1 Nisan'da çalıştığı iş merkezinde beslediği 3 aylık köpek yavurusunun öldürülmesi üzerine şikayetçi olmuş, yapılan güvenlik kamerası incelemesinde şüpheli F.B. (26) gözaltına alınmıştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve hayvan barınağında haftada iki gün bir saatten az olmamak kaydıyla hayvanlarla ilgilenmesini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu duruma yapılan itiraz üzerine zanlının tutuklanma talebi reddedilirken, adli kontrol şartı genişletilmişti. Hakimlik, zanlı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile haftada 3 gün en yakın adli kolluk birimine imza atmasına kararı vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırklareli’de 3 ayda 195 uyuşturucu şüphelisi yakalandıKırklareli’de 3 ayda 195 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Muş’ta çiftçilere 20 bin meyve fidanı dağıtıldıMuş’ta çiftçilere 20 bin meyve fidanı dağıtıldı
Trabzon'da 1'i kadın 2 kişi tabancayla ağır yaralandıTrabzon'da 1'i kadın 2 kişi tabancayla ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
köpek yavrusu sivil toplum kuruluşları

Kırklareli Namaz Vakitleri 7 Nisan Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:38
Öğle
13:18
İkindi
16:56
Akşam
19:49
Yatsı
21:13

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Cuma

Serap eczanesi
Babaeski
Şipka eczanesi
Luleburgaz
Aydin eczanesi
Vize
Pehlivanköy eczanesi
Pehlivankoy
Deniz eczanesi
Luleburgaz
Çevik eczanesi
Babaeski
Nergiz eczanesi
Babaeski
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

"18 kilo altınım var" demişti! Şaşırtan itiraf... 2.5 milyon borca girip...

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Korkunç olay! Resmen yer yarıldı, zemin arabayı yuttu

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Xiaomi elektrikli scooterda 3 bin TL indirim! Böyle bir fırsat kaçmaz

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.