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Kırklareli'nde Kovid-19 denetimleri artırıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 28.11.2020 12:40 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde Kovid-19 denetimleri artırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde halk pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri yoğunlaştırıldı.

Kentte yeni kısıtlamalar kapsamında yoğunluğun olduğu cadde ve sokaklar ile pazar yeri denetlendi.

Ekipler, pazar girişlerinde vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını sorguladı.

HES kodu olmayan vatandaşların pazar yerine girişine müsaade edilmiyor.

Geçen haftaya göre yoğunluğun yüzde 50 azaldığı gözlenen pazarda, vatandaşlar ve esnafın tedbirlere büyük oranda uyduğu gözlendi.

Kırklareli Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Resul Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar yerinde Kovid-19 denetimlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Tüm dünyanın sıkıntılı bir süreç yaşadığını vurgulayan Yıldırım, bu süreçte herkesin tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

- "Kurallara yüzde 98 uyuluyor"

Tüm pazar yerlerinde denetimlerin arttırıldığını anlatan Yıldırım, "Sosyal mesafenin korunduğu, hijyen şartlarının oluşturulduğu, HES kodlarının sorgulandığı bir ortam oluşturduk. İddia ediyorum, Türkiye'nin sayılı üst düzeyde tedbir alınan pazar yerlerindeniz. Sadece vatandaşların değil tüm esnafın da HES kodları sorgulanarak, denetimleri gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Alınan her tedbiri olumlu karşıladıklarını dile getiren Yıldırım, "Tedbirlere yüzde 98 oranında uyulduğunu söyleyebilirim." dedi.

Pazarcı esnafı Erdinç Günel ise alınan tüm tedbirleri destekleyerek, uyguladıklarını belirtti.

Vatandaşların da tedbirlere uymaya özen gösterdiklerini gözlemlediğini anlatan Günel, "Son haftalarda pazarda kalabalık azaldı. Bunu hep birlikte atlatacağız. Herkes birbirine saygılı olsun, maske, mesafe kurallarına uysun, bu salgından kurtulacağız. Biz günde 4-5 maske değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Hüseyin Nisa da tüm tedbirlerin insanların sağlığı için önemli olduğunu vurguladı.

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