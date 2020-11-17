Kırklareli'nde Kovid-19 hastası kişilerin yaşadığı binalara uyarı levhası asılıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ya da bu kişilerle teması bulunanların yaşadığı binalara uyarı levhası asılıyor.

Kentte Kovid-19 vakalarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, apartman yöneticilerinin, Kovid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olan kişilerin bulunduğu binalara uyarı levhası asması kararı aldı.

Kararın ardından Kovid-19 testi pozitif olan ya da bu kişilerle teması bulunanların yaşadığı binalara apartman yöneticileri tarafından uyarı levhaları asıldı.

İstasyon Mahallesi'nde de bir apartmanın girişine, "Bu sitede Kovid-19 vakası tespit edilmiştir. Görevli harici girmek yasaktır" yazılı levha konuldu.

Kırklareli Belediyesince, uyarı levhası asılan binaların giriş ve çıkışları dezenfekte ediliyor.

Bir apartmanın yöneticisi Rıdvan Ataç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın çok güzel olduğunu söyledi.

Apartmanlarında da bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif olması nedeniyle apartman girişine uyarıcı levha astıklarını belirten Ataç, bu uygulamaya uyulması gerektiğini ifade etti.

