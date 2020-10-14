YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçılar için sergi açıldı

Kırklareli'nde Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçılar için sergi açıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 14.10.2020 17:04 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlıkçılar için sergi açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak ve Kovid-19'a karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Sen Yaşa Diye" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Kırklareli Belediyesince İstasyon Caddesi'nde açılan sergide, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının fotoğrafları ve bazı sözleri yer aldı.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 mücadelesini ve geride bıraktığı ailelerini simgeleyen heykel de ilgi gördü.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sergide yaptığı konuşmada, 11 Mart tarihinden bu yana tarifi mümkün olmayan üzüntülerle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarının ön planda yer aldığını ifade eden Kesimoğlu, sağlık çalışanlarının, vatandaşların sağlığı için virüse karşı göğüs gerdiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının mücadelede canlarını ortaya koyduğunu dile getiren Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Onlar Hipokrat yeminine sadık kaldılar. Vatandaşlarımız daha rahat nefes alsın diye, onlar hijyen kıyafetiyle, maskeyle nefes almakta güçlük çekerek de olsa vatandaşlarımızın sağlığını güvence altına almak için, 'sen yaşa' diye yaşamlarını yitirdiler. Onları anmak için fotoğraf sergisi düzenledik. Hepsinin ruhları şad olsun."

Sergi, gün sonuna kadar gezilebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona ErdiKırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Uşak’ta alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi
Uşak’ta alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü

Kırklareli Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:15
Öğle
13:02
İkindi
16:06
Akşam
18:39
Yatsı
19:59

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Damla Eczanesi
Merkez
Şafak Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Işık Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
(TEKRAR) Kırklareli’de kuru fasulye hasadı
(TEKRAR) Kırklareli’de kuru fasulye hasadı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.