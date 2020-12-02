YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye 37 bin 800 lira ceza yazıldı

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye 37 bin 800 lira ceza yazıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 02.12.2020 11:45 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 17 kişiye 37 bin 800 lira ceza yazıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 17 kişiye 37 bin 800 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Lüleburgaz, Demirköy, Pınarhisar, Kofçaz ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetim gerçekleştiren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulunuyor.

Ekipler, denetimler sırasında maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşları tespit etti.

Kurallara uymayan 17 kişiye toplam 37 bin 800 lira ceza yazıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Kırklareli'nde kar yağışı başladıKırklareli'nde kar yağışı başladı

Kırklareli Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:13
Öğle
13:06
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:15

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Baskın Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Balıklı Eczanesi
Pinarhisar
Özgür Eczanesi
Vize
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.