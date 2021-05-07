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Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye 75 bin 600 lira ceza verildi

07.05.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 24 kişiye 75 bin 600 lira ceza verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 24 kişiye para cezası yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Babaeski, Vize ve Lüleburgaz ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişi belirlendi.

Bu kişilere toplam 75 bin 600 lira ceza veren ekipler, kısıtlamalara uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulundu.

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