Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 38 kişiye 119 bin 700 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Lüleburgaz, Babaeski, Vize, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki 4 günlük denetimde, maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşların da aralarında olduğu 38 kişi tespit etti.

Bu kişilere 119 bin 700 lira para cezası veren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulunmayı sürdürüyor.

