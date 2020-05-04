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Kırklareli'nde kuvvetli sağanak etkili oluyor

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 04.05.2020 09:53 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde kuvvetli sağanak etkili oluyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde aralıklarla şiddetini arttıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların büyük bölümü evde kalırken, işlerine gitmek ve zaruri ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkanlar şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ev Sağanak Yağmur

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Sabah
05:57
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:19
Yatsı
21:54

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Jale Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Çevik Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
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