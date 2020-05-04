Kırklareli’nde kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor. Kırklareli’nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Kent merkezinde aralıklarla şiddetini arttıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların büyük bölümü evde kalırken, işlerine gitmek ve zaruri ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkanlar şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Trafik ekipleri de sürücüleri trafikte dikkatli seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

