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Kırklareli’nde MAKS Toplantısı gerçekleşti

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 05.03.2020 16:45 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği tarafından 05 Mart 2020 Perşembe günü Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)Toplantısı gerçekleşti.Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda Vali Osman Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, belde belediye başkanları ve Organize Sanayi Bölgelerinin müdürleri katıldı.Toplantıda projenin hızlı ve etkin yürütülebilmesi ve zamanında tamamlanabilmesi bakımından yetkili idarelerin bilgilendirilmesi, sorumluluk alanlarındaki adres bilgileri ile ulusal adres veri tabanındaki bilgilerin uyumlu hale gelmesi ve eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların genel değerlendirilmesi yapıldı.

Kırklareli’nde MAKS Toplantısı gerçekleşti

Kırklareli Valiliği tarafından 05 Mart 2020 Perşembe günü Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)Toplantısı gerçekleşti.
Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda Vali Osman Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, belde belediye başkanları ve Organize Sanayi Bölgelerinin müdürleri katıldı.
Toplantıda projenin hızlı ve etkin yürütülebilmesi ve zamanında tamamlanabilmesi bakımından yetkili idarelerin bilgilendirilmesi, sorumluluk alanlarındaki adres bilgileri ile ulusal adres veri tabanındaki bilgilerin uyumlu hale gelmesi ve eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların genel değerlendirilmesi yapıldı.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:32
Öğle
13:28
İkindi
16:38
Akşam
19:13
Yatsı
20:33

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Balkan Eczanesi
Merkez
Mehtap Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Çevik Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
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