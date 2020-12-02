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Kırklareli'nde mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 02.12.2020 09:15 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda, İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurulunca mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Düzenlemeye göre, mesailerin saat 10.00-12.30, 13.30-16.00 olarak uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada özel kanun, tüzük gibi düzenlemelerle mesai saati farklı kurum, kuruluşlara ait hükümlerin saklı olduğu kaydedildi.

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