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Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı

10.08.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Evrencik köyündeki evinde rahatsızlanan M.P'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, M.P'yi Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen M.P'nin metil alkolden zehirlendiği tespit edildi.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

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zehirlenme Kırklareli metil alkol

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