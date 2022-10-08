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Kırklareli'nde narkotik denetiminde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

08.10.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde narkotik denetiminde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde narkotik denetiminde yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde narkotik alan denetimi uygulamasında gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Lüleburgaz ve Babaeski ilçesinde yaklaşık 100 personelin katılımıyla şüphelilere yönelik uygulama yaptı.

Denetimde 183 araç kontrol edilirken 488 kişinin sorgulaması yapıldı.

İş yerlerinin de kontrol edildiği uygulamada, uyuşturucu taşıyan, uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulamada 1 kilo 944 gram esrar, 7,64 gram metamfetamin, 0,52 gram kenevir tohumu ile 23 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, zanlılar F.K. ve G.V. uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
emniyet müdürlüğü denetim

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