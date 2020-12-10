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  4. Kırklareli’nde olta balıkçılığına 3 metre kuralı getirildi

Kırklareli’nde olta balıkçılığına 3 metre kuralı getirildi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 10.12.2020 16:36 | Son Güncelleme

Kırklareli Valiliği tarafından olta balıkçılığı faaliyetlerinde korona virüs tedbirlerine uyulması için yeni kararlar alındı.Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından amatör ve sportif olarak gerçekleştirilen olta balıkçılığı faaliyetlerinde vatandaşların sahil bantlarında fiziki mesafe kurallarına uymaması ve salgının bulaşı riskinin artması nedeniyle yeni kararlar alındı.Alınan kararlar şöyle açıklandı: "Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılmasına, bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılmasına, belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine, belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine, alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanmasına, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulmasına, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanmasına, amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenmesine, oy birliği ile karar verildi."

Kırklareli’nde olta balıkçılığına 3 metre kuralı getirildi

Kırklareli Valiliği tarafından olta balıkçılığı faaliyetlerinde korona virüs tedbirlerine uyulması için yeni kararlar alındı.
Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından amatör ve sportif olarak gerçekleştirilen olta balıkçılığı faaliyetlerinde vatandaşların sahil bantlarında fiziki mesafe kurallarına uymaması ve salgının bulaşı riskinin artması nedeniyle yeni kararlar alındı.
Alınan kararlar şöyle açıklandı: "Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılmasına, bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılmasına, belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine, belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine, alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanmasına, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulmasına, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanmasına, amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenmesine, oy birliği ile karar verildi."

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