YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde ormanda 2 ceset bulundu

Kırklareli'nde ormanda 2 ceset bulundu

30.01.2021 10:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesetlerin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu tahmin ediliyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda 2 erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilce köyünde ormanlık alanda 2 kişinin hareketsiz yattığını gören Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 2 kişinin donarak öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu bölgeden alınarak Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesetlerin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu tahmin ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Kırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona ErdiKırklareli’de 18.dönem Polis Savunma Taktikleri Eğitimi Kursu Sona Erdi

Kırklareli Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:50
Sabah
08:18
Öğle
13:29
İkindi
16:06
Akşam
18:30
Yatsı
19:54

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Sema Eczanesi
Merkez
Ece Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Nilay Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Başak Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Lodosun ardından İğneada'da hamsinin izini süren balıkçılar umduğunu bulamadı

Lodosun ardından İğneada'da hamsinin izini süren balıkçılar umduğunu bulamadı

Kırklareli'nde afet riskine ilişkin camilerde hutbe ve vaaz verilecek

Kırklareli'nde afet riskine ilişkin camilerde hutbe ve vaaz verilecek

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza verildi

Kırklareli’nde 4 bin 637 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Kırklareli’nde 4 bin 637 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti

Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti

Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı

Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 4 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.