Kırklareli'nde ormanlık alanda ceset bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Bulgaristan'a sınır olan Şükrüpaşa köyünün Çayırlar mevkisinde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin donarak öldüğünü belirledi.

Bedeninde darp izleri tespit edilen ölen kişinin ayakkabılarının bulunmadığı belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetre olduğu bölgeden alınarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.



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