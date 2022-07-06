Kırklareli'nde otobüs kazasında ölen 5 yaşındaki Berat'ın cenazesi toprağa verildi

EDİRNE (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Berat Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Çiftçi'nin cenazesi, Yıldırım Akmescit Camisi'ne getirildi.

Burada Çiftçi ailesi taziyeleri kabul etti.

Küçük çocuğun naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yıldırım Mezarlığı'na defnedildi.

Kırklareli'nde dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

Kazada yaşamını yitiren Sebahattin İğdi, dün defnedilmişti. Edirne'de görev yaptığı askeri birlikten bayram izni nedeniyle babaevine giden Yozgatlı Uzman Çavuş Ceyhun Erol'un cenazesi memleketi Sorgun'da, Özcan Bayraktaroğlu'nun cenazesi ise ikindi vakti Edirne'de toprağa verilecek.



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