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Kırklareli'nde otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü

28.08.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 59 ZG 444 plakalı otomobilin dere yatağına devrildiğini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobildeki İlhan Özgür (44) ile Mustafa Vatansever'in (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Özgür ve Vatansever'in cenazeleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kırklareli'nde otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü

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