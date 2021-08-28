Kırklareli'nde otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 59 ZG 444 plakalı otomobilin dere yatağına devrildiğini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobildeki İlhan Özgür (44) ile Mustafa Vatansever'in (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Özgür ve Vatansever'in cenazeleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz