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Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

21.05.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cemal Dönmez (35) idaresindeki 39 SF 489 plakalı otomobil ile Sebahattin Er'in (57) kullandığı 39 EK 862 plakalı motosiklet Evrensekiz kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Er savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Er'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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