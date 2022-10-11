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Kırklareli'nde panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

11.10.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kırklareli'nde panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'nde H.A. yönetimindeki 39 ABH 190 plakalı panelvan ile C.K. idaresindeki 34 EU 1629 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler H.A. ve C.K. ile hafif ticari araçtaki N.K. yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü C.K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırklareli'nde panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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