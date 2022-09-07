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Kırklareli'nde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü

07.09.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'nde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun Kepirtepe mevkisinde Hamdi Arslan (19) idaresindeki 39 NC 350 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen 34 BGK 950 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arslan, hastanede hayatını kaybetti.

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