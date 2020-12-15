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Kırklareli'nde peynir üreticileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 15.12.2020 09:52 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde peynir üreticileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yöresel lezzetleri arasında yer alan peynirin üreticileri, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kent merkezindeki peynirciler, AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Peynirci Kemal Turhan, "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Pemfigus hastası Meryem", "spor" kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", "haber" kategorisinde ise Muhammed Said'in "Eset rejiminin sivillere saldırısı" fotoğraflarını oyladı.

Peynirci Burak Süzülmüş "yaşam" kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık", "spor" kategorisinde Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde", "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafını seçti.

Süzülmüş, Anadolu Ajansı'nın her yıl birbirinden güzel fotoğrafları seçkiye sunduğunu, oylama yaparken zorlandığını söyledi.

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