YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı

Kırklareli'nde ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 24.04.2020 03:03 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ramazan geleneğini sürdüren davulcular, sahur mesailerine başladı.

Kentteki ramazan davulcuları, sahur vakti öncesinde Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplandı. Sahur vaktinin geleneksel habercileri ramazan davulcuları, aralarında kısa bir değerlendirmede bulunarak ilk mesaileri için sokaklara dağıldı.

Davul seslerini duyan birçok vatandaş, balkonlara çıkarak davulcuları selamladı.

Davulcu Ferit Yılmaz Demirören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıldır ramazan ayı heyecanını yaşadığını söyledi.

Vatandaşları sahura uyandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Demirören, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle biraz mutsuz olduğunu belirtti.

Bu yıl vatandaşlardan bahşiş almayacaklarını ifade eden Demirören, tüm vatandaşların salgın bitene kadar evlerinde kalmaları için uyarıda bulundu.

Demirören, 20 gündür kendisini evinde izole etmeye çalıştığını aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Canlı yayında sinekle imtihan! Canlı yayında sinekle imtihan!
Kırklareli'nde kar yağışı başladıKırklareli'nde kar yağışı başladı
Anahtar Kelimeler:
Davul Ramazan Sahur

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

Lise öğrencisi balkonuna müzik sistemi kurdu mahalleliyi coşturdu

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

Mutki’de traktör kazası: 2 ölü, 18 yaralı

Belediye başkanı itfaiye merdiveniyle çocuklara hediye verdi

Belediye başkanı itfaiye merdiveniyle çocuklara hediye verdi

Bakan Pakdemirli 23 Nisan çoşkusuna ailesiyle katıldı

Bakan Pakdemirli 23 Nisan çoşkusuna ailesiyle katıldı

Kırklareli Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:33
Sabah
06:10
Öğle
13:14
İkindi
17:02
Akşam
20:08
Yatsı
21:39

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Serkan Eczanesi
Merkez
Hongurlar Eczanesi
Luleburgaz
Yaşar Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Mutlu Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırklareli'nde "Şenlik Bandosu" evde kalanlar için sokakta konser verdi

Kırklareli'nde "Şenlik Bandosu" evde kalanlar için sokakta konser verdi

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Koronaya karşı Mehmetçiklere özel otobüsler kalkacak

Koronaya karşı Mehmetçiklere özel otobüsler kalkacak

Kırklareli'nde mağarada kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Kırklareli'nde mağarada kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.