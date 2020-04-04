Kırklareli'nde restoranda alkol alan 4 kişi hakkında tutanak hazırlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak restoranda alkol alan biri işletme sahibi 4 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, denetimlerde İnece beldesinde M.K'ye ait restoranın açık olduğunu tespit etti.

Restoranda işletme sahibi M.K ile müşteriler Ö.B, E.T. ve B.Y'nin alkol aldığını belirleyen ekipler, 4 kişi hakkında işlem yaptı.

Jandarma ekipleri, idari para cezası kesilmesi ve haklarında yasal işlem başlatılması amacıyla hazırladığı tutanağı Kırklareli Valiliğine gönderdi.

İş yerinin kapatılması ve ruhsat iptali için İnece Belediyesine de tutanak gönderildi.

