YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde restoranda alkol alan 4 kişi hakkında tutanak hazırlandı

Kırklareli'nde restoranda alkol alan 4 kişi hakkında tutanak hazırlandı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 04.04.2020 13:07 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde restoranda alkol alan 4 kişi hakkında tutanak hazırlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak restoranda alkol alan biri işletme sahibi 4 kişi hakkında tutanak hazırlandı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye aykırı hareket edilmemesi için polis, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından denetimler sürdürülüyor.

Jandarma ekipleri, denetimlerde İnece beldesinde M.K'ye ait restoranın açık olduğunu tespit etti.

Restoranda işletme sahibi M.K ile müşteriler Ö.B, E.T. ve B.Y'nin alkol aldığını belirleyen ekipler, 4 kişi hakkında işlem yaptı.

Jandarma ekipleri, idari para cezası kesilmesi ve haklarında yasal işlem başlatılması amacıyla hazırladığı tutanağı Kırklareli Valiliğine gönderdi.

İş yerinin kapatılması ve ruhsat iptali için İnece Belediyesine de tutanak gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdıBelediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Kırklareli koronavirüs Restoran tutanak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırklareli Namaz Vakitleri 4 Nisan Cumartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:42
Öğle
13:19
İkindi
16:55
Akşam
19:46
Yatsı
21:10

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 4 Nisan Cumartesi

Meydan Eczanesi
Merkez
Hongurlar Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Çevik Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Koronaya karşı Mehmetçiklere özel otobüsler kalkacak

Koronaya karşı Mehmetçiklere özel otobüsler kalkacak

Kırklareli'nde mağarada kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Kırklareli'nde mağarada kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.