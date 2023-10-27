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Kırklareli'nde sağlık çalışanları Cumhuriyet'in 100. yılı için koreografi yaptı

27.10.2023 09:55 | Son Güncelleme:
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Kırklareli'nde sağlık personeli, "Cumhuriyet'in 100. yılı" etkinlikleri kapsamında koreografi gerçekleştirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte aralarında doktor, hemşire, 112 Acil Sağlık ve evde sağlık ile diğer sağlık çalışanlarından oluşan 100 kişi, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in de aralarında olduğu 100 sağlık personeli, müdürlük binasından ellerinde Türk bayraklarıyla çıkarak "100. Yıl" koreografisi oluşturdu.

Etkinlikte yer alan sağlık personeli, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan marşı seslendirdi.

İl Sağlık Müdürü Cerit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliklerini coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Doğa yürüyüşüyle başladıkları etkinlikleri koreografiyle sürdürdüklerini ifade eden Cerit, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında 100 sağlık personelimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nın yüzlerce temel parçasından biri olduğumuzu vurguladık. Cumhuriyet'imizi yücelten vefakar sağlık ordusunun değerli parçasından biri olduğumuzu koreografi yaparak canlandırdık. Sağlık alanındaki gücümüzü, Türkiye Yüzyılı'na taşıyoruz. Etkinlikte yer alan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun." diye konuştu.

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