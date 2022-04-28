Kırklareli'nde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde Hasan S, Emrah S. ve B.Ö arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö, silahla Hasan S. ve Emrah S.'ye ateş etti.

Yaralanan iki kişi haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

B.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

