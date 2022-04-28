YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

28.04.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Sakızköy Caddesi'nde Hasan S, Emrah S. ve B.Ö arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö, silahla Hasan S. ve Emrah S.'ye ateş etti.

Yaralanan iki kişi haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

B.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyorTrakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor
FETÖ'nün "kaset kumpası" davasında karar açıklandı (1)FETÖ'nün "kaset kumpası" davasında karar açıklandı (1)
Öğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleştiÖğrencilerin istekleri "Hayal Ağacı" ile gerçekleşti
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
06:05
Öğle
13:14
İkindi
17:04
Akşam
20:12
Yatsı
21:44
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Her satırı iğrenç! Çocuklara porno tuzağı kurdu

Her satırı iğrenç! Çocuklara porno tuzağı kurdu

Boşuna acı çekmeyin! Şişkinliği azaltmanın pratik yolu var

Boşuna acı çekmeyin! Şişkinliği azaltmanın pratik yolu var

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.