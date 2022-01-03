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Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

03.01.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yoğun sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kentin yüksek kesimlerinde sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı bölgelerde önlem aldı.

Sisin akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Kırklareli Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazartesi

İmsak
06:59
Sabah
08:31
Öğle
13:20
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
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Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazartesi

Balkan Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Luleburgaz
Pelin Eczanesi
Luleburgaz
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