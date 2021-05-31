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Kırklareli'nde su borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

31.05.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde su borusunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın yağmur suyu tahliye borusunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocasinan Mahallesi, Dedeoğlu Sitesi'ndeki bir binanın yağmur suyu tahliye borusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu boru içerisinde sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Ekipler tarafından su verilen kedi sokağa salındı.

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