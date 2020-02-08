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Kırklareli'nde suç örgütü operasyonu: 4 gözaltı

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 08.02.2020 12:15 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde suç örgütü operasyonu: 4 gözaltı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "tefecilik" ve tehdit" suçlarından bazı şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 silah, şarjör, pampalı tüfek ele geçirdi, A.P, D.P, S.B. ve M.Y.'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Operasyon Polis Suç Örgütü

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İkindi
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Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Baskın Eczanesi
Merkez
Ladin Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Mutlu Eczanesi
Babaeski
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Buyukmandira
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