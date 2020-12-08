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Kırklareli’nde şüpheli ölüm

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 08.12.2020 17:54 | Son Güncelleme

Kırklareli’nde bir kişi, park halindeki kamyonetin içinde ölü bulundu.Olay İstasyon Mahallesi Sungurbey Caddesi’nde meydana geldi.

Kırklareli’nde bir kişi, park halindeki kamyonetin içinde ölü bulundu.
Olay İstasyon Mahallesi Sungurbey Caddesi’nde meydana geldi. 39 AP 698 plakalı kamyonetin bir süredir aynı noktada park halinde olduğunu ve içinde sürücünün hareketsiz olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kamyonette bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden Sadullah M.’ye ait kimlik çıkan cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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