YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kırklareli'nde takip ettiği kadını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

08.03.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde takip ettiği İlknur Gökay Tuncel'i bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Gezici getirildi. Müştekilerden maktul İlknur Gökay Tuncel'in eşi Caner Tuncel'in salonunda hazır bulunduğu duruşmaya, diğer müştekilerden maktulün annesi Nevin Mıdık ve kardeşi Özgür Gökay ise Tekirdağ Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından sanık Gezici'ye söz konusu suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

Maktul Tuncel'in ablası Nesrin Karataş, duruşma sonrası gazetecilere, mahkemenin güzel bir kararla sonuçlandığını belirterek, "Burada olan herkesin kız kardeşimi, kardeşi olarak sahiplenmesinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kırklareli'nde, Lüleburgaz Belediyesi'nde çalışan İlknur Gökay Tuncel, 4 Kasım 2021'de ilçenin Fatih Caddesi'nde evine doğru yürürken önceden tanıştığı Selçuk Gezici'nin kendisini takip ettiğini fark edince bir apartmana sığınmaya çalışırken bu kişi tarafından bıçakla yaralanmıştı.

Kendisine de aynı bıçakla zarar veren Gezici ve yaraladığı Tuncel, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tuncel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Gezici ise tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de sağanak etkili oluyorEdirne'de sağanak etkili oluyor
Kars'ta uydu vericisi takılan 7 kurdun yaşamı araştırılıyorKars'ta uydu vericisi takılan 7 kurdun yaşamı araştırılıyor
Erzurum’da art arda depremler korkuttuErzurum’da art arda depremler korkuttu
Anahtar Kelimeler:
Ceza Sanık Kırklareli hapis

Edirne Namaz Vakitleri 8 Mart Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:31
Öğle
13:30
İkindi
16:42
Akşam
19:18
Yatsı
20:38
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.