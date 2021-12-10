Kırklareli'nde Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 120 firmanın katılımıyla Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı düzenlendi.

Kapalı pazar yerinde kurulan serginin açılış töreninde konuşan Vali Osman Bilgin, her yönüyle bir tarım kenti olduklarını, tarihsel bilgilere göre Avrupa'ya tarımın Kırklareli'nden, Aşağıpınar'dan yayıldığını söyledi.

Kentin tarımsal altyapısının her geçen gün geliştiğini aktaran Bilgin, fuarda stant açan 76 yöresel firmanın da kentin potansiyelini gösterdiğini belirtti.

Törende, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile Belediye Başkan Vekili Yücel Oluçay da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Vali Bilgin ile beraberindekiler stantları gezerek firma temsilcileriyle görüştü.

Fuar, 12 Aralık'ta sona erecek.

