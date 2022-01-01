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Kırklareli'nde taşkından zarar gören bölgede hasar tespit çalışmaları tamamlandı

01.01.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Bilgin: -"Yıkım kararı alınan 3 binada ikamet edenlerin şehir merkezlerinde kiralanan evlere tahliyelerini gerçekleştirdik. Bölgede yoğun bir çalışma ile süreci tamamladık"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde sağanak nedeniyle yaşanan taşkından zarar gören bölgede hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Vali Bilgin, Yılmaz ve Yıldırım mahallelerini gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra aile ziyaretlerinde bulunan Bilgin, geçmiş olsun dileklerini ilettiği vatandaşların yeni yıllarını kutladı ve çocuklara hediyeler dağıttı.

Bilgin, incelemelerinin ardından gazetecilere, 4 gündür taşkın bölgesinde yoğun bir çalışma yürüterek süreci tamamladıklarını belirtti.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, taşkında zarar gören tüm vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını, zarar gören 52 aileye 5 bin liralık yardım yapıldığını anlatan Bilgin, "Yıkım kararı alınan 3 binada ikamet edenlerin şehir merkezlerinde kiralanan evlere tahliyelerini gerçekleştirdik. Burada zarar gören vatandaşlarımızla tek tek ilgilendik. Bölgede yoğun bir çalışma ile süreci tamamladık." diye konuştu.

Bilgin, taşkından zarar gören bölgenin dere yatağı seviyesinin altında kaldığı kaydetti.

Lüleburgaz ilçesinde 28 Aralık 2021 Salı günü şiddetli sağanağın ardından Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinden geçen Lüleburgaz Deresi taşmış, birçok ev ve işyerini su basmıştı.

Taşkın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının askeri araçları ve AFAD ekiplerinin botlarıyla güvenli bölgelere alınmıştı.

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