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Kırklareli'nde taşkının zarar verdiği yerlerde hasar tespit çalışmaları başladı

30.12.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşkın bölgesi drone ile görüntülendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde derenin taşması sonucu su basan ev, iş yeri ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapılıyor.

Valilik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Defterdarlık ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Ev, iş yeri ve tarım arazilerinde oluşan hasarı tespit eden ekipler, tutanak düzenledi.

Belediye ekipleri, zarar gören evlerde AFAD'ın da desteği ile temizlik çalışmasına başladı.

Ekipler, aç kalan sokak hayvanlarına da mama veriyor.

Taşkın bölgesi AA ekibince drone ile görüntülendi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, gazetecilere, tüm ekiplerin bölgede temizlik çalışması için seferber olduğunu söyledi.

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