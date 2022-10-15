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Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı

15.10.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı

Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda 5 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, senet, alacakların yazılı olduğu defterler, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek ve 343 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kırklareli Lüleburgaz

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