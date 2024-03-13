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Kırklareli'nde "telefon dolandırıcılığı" operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA AA
13.03.2024 10:02
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Kırklareli'nde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kendilerini jandarma olarak tanıtan şüpheliler, Pınarhisar ilçesinin Çayırdere köyünde yaşayan R.E'yi telefonla arayıp "isimlerinin bir soruşturma dosyasında cinayet şüphelisi olarak geçtiğini, bu dosyada isimlerinin geçmemesi için evde bulunan değerli ziynet eşyalarının kendilerine teslim edilmesi gerektiğini" belirtti.

Bir süre sonra eve gelen şüpheliler bilezik, 5 yarım altın, 2 cumhuriyet altını, 8 çeyrek altını aldı.

Yapılan ihbarın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler düzenledikleri operasyonda D.S, D.Y, E.S, K.S. ve M.Ş.K'yı Pınarhisar ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin araçlarında ele geçirilen ziynet eşyaları R.E'ye teslim edildi.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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operasyon telefon dolandırıcılığı

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