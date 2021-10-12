YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'nde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

12.10.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Uğur Demirhan idaresindeki 20 AAU 996 plakalı otomobil ile M.D'nin kullandığı 39 DY 224 plakalı tır, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinin Manastır Deresi mevkisinde çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü Demirhan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Demirhan'ın cenazesi, Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmetİsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmet
İlişki sırasında belirti veriyor! Bunu yaşıyorsanız dikkatİlişki sırasında belirti veriyor! Bunu yaşıyorsanız dikkat
Kırklareli'nde serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandıKırklareli'nde serada Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı

Kırklareli Namaz Vakitleri 12 Ekim Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
13:03
İkindi
16:09
Akşam
18:43
Yatsı
20:03

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Salı

Denız Eczanesi
Merkez
İpek Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Nılay Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demırköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Samsun'da şehzade Tacettin Altunbaş için türbe yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Konya'da emekli öğretmen, tartıştığı karısını başından silahla vurarak öldürdü

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Şarkıcı Demet Akalın, Bodrum'da halk konseri verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.