Kırklareli'nde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Uğur Demirhan idaresindeki 20 AAU 996 plakalı otomobil ile M.D'nin kullandığı 39 DY 224 plakalı tır, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinin Manastır Deresi mevkisinde çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü Demirhan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Demirhan'ın cenazesi, Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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