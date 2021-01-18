Kırklareli'nde tırla çarpışan sığınmacıların bulunduğu midibüsün sürücüsüne 30 bin 256 lira ceza kesildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tırla çarpışan midibüsteki bir sığınmacının öldüğü, 20 sığınmacının yaralandığı kazanın ardından kaçak geçişe aracılık ettiği öne sürülen sürücüye 30 bin 256 lira ceza uygulandı.

Kentte 14 Ocak'ta meydana gelen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla midibüs sürücüsü Şükrü Ş'ye "yabancı kimlik ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, ülke içinde herhangi bir araç vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine imkan sağlamak"tan 30 bin 256 lira para cezası kesildi.

14 Ocak'ta Şükrü Ş. idaresindeki sığınmacıları taşıyan 34 HV 4635 plakalı midibüs, TEM otoyolunda D.D.C. idaresindeki tırla çarpışmış, midibüsteki Suriyeli İlhab Sofi hayatını kaybetmiş, 20 sığınmacı ve sürücü Şükrü Ş. yaralanmıştı.

Kazada yaralanan 16'sı Suriye, 3'ü İran ve biri Irak uyruklu sığınmacılar, tedavilerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürülmüştü.

