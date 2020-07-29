YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 29.07.2020 15:05 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine geçici yasak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde toplantı ve gösteri yürüyüşleri 7 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere toplantı ve yürüyüş gibi faaliyetlerin geçici bir süre yasaklandığı kaydedildi.

Yasaklamanın 7 gün süreyle olduğu belirtilen açıklamada, "Basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, çelenk sunma, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi eylemler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/C Maddeleri ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddeleri Hükmü gereğince 7 gün süre ile yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu dünya evine girdi! Ünlü oyuncu dünya evine girdi!
Belediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdıBelediye başkanı kayak yaparken kaburgasını kırdı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırklareli Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:07
Sabah
05:55
Öğle
13:23
İkindi
17:19
Akşam
20:40
Yatsı
22:20

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Damla Eczanesi
Merkez
Hongurlar Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Özer Eczanesi
Babaeski
Orhan Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ölmek üzere olan kediyi kurtardı

Ölmek üzere olan kediyi kurtardı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kırklareli’de hasat etkinliği

Kırklareli’de hasat etkinliği

‘Bebeğimi hangi çöplüğe attınız!’ isyanı

‘Bebeğimi hangi çöplüğe attınız!’ isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.