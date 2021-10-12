Kırklareli'nde trafik kazasında Çin uyruklu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu Çin uyruklu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen CB 2927 BK plakalı otomobil, TEM otoyolu Lüleburgaz gişeleri yakınlarında devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Çin uyruklu Jin Beinian Chinese'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Chinese'nin cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan Van Tien Nguyen, Kinh Van Dao, Nam Huv Pham ile Nguyen Hong Phu, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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