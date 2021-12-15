Kırklareli'nde tren raylarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tren raylarını keserek çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Taşağıl köyünde tren raylarının kesik olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı incelemede 53 rayın kesilerek çalındığını tespit etti.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.D. ve M.S. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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