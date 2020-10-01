Kırklareli'nde üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunması davasında 3 sanığa 25'er yıl hapis

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üniversite öğrencisi Ramazan Fırat'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin davada yargılanan üniversite öğrencisi 3 sanığa 25'er yıl hapis cezası verildi

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mustafa Karakuş, Can Tavut ve Halil Çetin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, 3 sanığın "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan Çetin, mütalaaya ilişkin suç işlemediğini ileri sürerek beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da beraatlerini talep ederek suç teşkil eden hiçbir davranışta bulunmadıklarını öne sürdü.

Bir süre ara verilen duruşmada mahkeme heyeti Karakuş, Tavut ve Çetin'in 25'er yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Öte yandan mahkeme hakimlerinden Ali İhsan Sezgin, sanıklar hakkında verilen karara muhalefet şerhi koydu.

- Olay

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ramazan Fırat'ın, 4 Mart 2015'te odasında hareketsiz yattığını gören ev arkadaşları durumu polise bildirmiş, Fırat'ın boynundan bıçaklanarak ve bilekleri kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan ev arkadaşları Mustafa Karakuş, Can Tavut ve Halil Çetin tutuklanmış, daha sonra delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

