Kırklareli'nde üniversiteliler yatağa bağımlı hastalara evde sağlık hizmeti sunacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Bakım Destek Projesi kapsamında yatağa bağımlı engelli ve yaşlılara evde sağlık hizmeti verecek.

Üniversitedeki törende, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal ile İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından projenin iş birliği protokolü imzalandı.

Şengörür, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin meslek hayatına atılması ve yatağa bağımlı olanların tedavi süreçlerine katkı sunması için hastalara evlerinde sağlık hizmeti vereceğini söyledi.

Projenin toplumsal açıdan önemine işaret eden Şengörür, "Projeyle yatağa bağımlı hastaların yaşam kalitelerini artırmak, aileleri ve bakıcılarını eğitmek, verilen hizmet kalitesini yükseltmek istiyoruz. Aynı zamanda üniversite öğrencilerinin, gönüllü çalışma yoluyla, toplumsal hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle, edindikleri bilimsel bilgileri uygulama fırsatı kazanmalarını sağlamış olacağız." dedi.

Proje kapsamında öğrencilerin belirlenen günlerde ev ziyaretlerinde bulunacağını anlatan Şengörür, "Öğrenciler en az iki kişilik gruplar halinde çalışma yapacak. Projemizde yaklaşık 60 öğrenci görev alacak. Öğrenciler tarafından hasta ve ailelerine düzenli eğitim ve bakım verilmesi sağlanacak. Özellikle kırsal alanda yaşayan ve sağlık hizmetlerine erişimi güç olan yaşlılara ulaşmayı sağlayacağız." diye konuştu.

Şengörür, bu tür projelerin sayısının artması gerektiğini söyledi.

Topluma hizmet etmek için bu projelerin fırsat olduğunu vurgulayan Şengörür, geçmiş yıllarda buna benzer projelerde büyük başarı yakaladıklarını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Cerit ise sosyal sorumluluk projelerinde yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Uysal da projenin Türkiye geneline yayılması gerektiğini dile getirdi.

