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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 22.12.2020 11:51 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 547,70 gram Bonzai ve 208,58 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Lüleburgaz’da şüpheli şahıslara yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi.

Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 547,70 gram Bonzai ve 208,58 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Lüleburgaz’da şüpheli şahıslara yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 208,48 gram skunk uyuşturucu madde ile 547,70 gram Bonzai diye tabir edilen sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan şüpheli 4 şahıs gözaltına alındı. Suçlulardan B.T, S.Ö. ve M.İ. çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken ise Y.T. serbest bırakıldı.

Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu

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