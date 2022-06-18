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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

18.06.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T, M.K, T.İ, C.M, B.K, K.Ö, D.K, D.D, M.K. ve U.D. adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Haziran'da Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 10 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlemişti.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 28 kök kenevir, muşta, satır, balta, 2 kurusıkı tabanca ile tüfek ele geçirilmişti.

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