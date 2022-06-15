Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 28 kök kenevir, muşta, satır, balta, 2 kurusıkı tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T, M.K, T.İ, C.M, B.K, K.Ö, D.K, D.D, M.K. ve U.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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