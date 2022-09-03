Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.B. ve B.G'yi yakaladı.

Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada 19,12 gram eroin, 103,63 gram metamfetamin ve 33 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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