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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

03.09.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.B. ve B.G'yi yakaladı.

Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada 19,12 gram eroin, 103,63 gram metamfetamin ve 33 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kırklareli uyuşturucu operasyonu

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