YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Kırklareli'nde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

Kırklareli'nde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

19.02.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir orman işçisi, kepçenin çarptığı ağacın üzerine devrilmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çağlayık köyündeki ormanlık alanda Ş.U. yönetimindeki kepçenin çarptığı ağaç, orman işçisi Mustafa Hızır'ın üzerine devrildi.

Diğer işçilerin yardımıyla ağacın altından çıkarılan Hızır, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hızır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Ş.U. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trakya'da son yağışlar barajların su seviyesini artırdıTrakya'da son yağışlar barajların su seviyesini artırdı
Üç arkadaşının ölümüne sebep olan sürücüye 10 yıl 8 ay hapisÜç arkadaşının ölümüne sebep olan sürücüye 10 yıl 8 ay hapis
Batman'da bir araçta iki kişi silahla vurulmuş halde bulunduBatman'da bir araçta iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Kırklareli Namaz Vakitleri 19 Şubat Cumartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:55
Öğle
13:30
İkindi
16:25
Akşam
18:55
Yatsı
20:16
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Genç kızın eteğinin altını çekti! Yakayı anında ele verdi

Genç kızın eteğinin altını çekti! Yakayı anında ele verdi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Tüm dünya tehlike altında! NASA, o tarihe işaret etti

Tüm dünya tehlike altında! NASA, o tarihe işaret etti

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.