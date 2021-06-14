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Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurda giren 56 yabancı uyruklu yakalandı

14.06.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nde yasa dışı yollardan yurda giren 56 yabancı uyruklu yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 56 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyruklular olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, 5 ayrı bölgede yaptıkları araştırmada yurda yasa dışı yollardan giren, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu Afganistan, Cezayir, Pakistan ve Irak uyruklu 56 kişiyi yakaladı.

İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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